Herbst.Musik.Genuss – Ein Fest für alle Sinne in Bad Wimpfen

Am 27. und 28. September 2025 lädt Bad Wimpfen zur dritten Auflage von Herbst.Musik.Genuss ein! Besucher können sich auf ein vielfältiges musikalisches Programm, herbstliche Leckereien und beste Unterhaltung freuen. Stimmungsvolle Dekorationen verleihen der Stadt ein besonderes Flair.

Der Auftakt erfolgt am Samstag um 15:00 Uhr, am Sonntag startet das Programm bereits um 11:30 Uhr. Auch für die kleinen Gäste gibt es zahlreiche Spiel- und Spaßangebote. Kulinarische Köstlichkeiten runden das Erlebnis ab.

Der Handels- und Gewerbeverein sowie die Stadt Bad Wimpfen heißen alle herzlich willkommen.