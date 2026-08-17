Herbst-Pilzexkursion für Anfänger und Fortgeschrittene

Der Herbst ist da. In der Pilz-Hauptsaison erwarten uns die geläufigen Sammelpilze wie Steinpilz, Marone, Hexenröhrling aber auch Pfifferling. Du willst wissen, welche Pilze es auch noch zu finden gibt? Dann bist du hier genau richtig. Wir werden etwa 3-4 Stunden durch den Wald streifen und uns die gefundenen Pilze genau ansehen.

Neben Infos zu den Pilzen wird es auch viele Auskünfte zu ihrem Lebensraum und der Flora und Fauna des Waldes geben.

Kinder ab 7 Jahren können in Begleitung Erwachsener am Kurs teilnehmen.

Hinweis:

Dies ist eine Lernveranstaltung und keine Sammelveranstaltung. Natürlich darf gesammelt werden aber es steht das erlernen von Pilzen im Vordergrund. Es gibt keine Garantie, was und wieviel gefunden wird.

Eine durchschnittliche Kondition wird vorausgesetzt, da wir die Wege verlassen werden.

Bitte passende Kleidung anziehen und Verpflegung mitbringen. Es gibt die Möglichkeit, vor Ort Pilzmesser, Pilzkorb und Pilzbücher zu erwerben.

Für Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren mit Begleitperson