Herbst-Regionalmarkt

Unter dem bekannten Motto „Regional ist genial!“ werden von 10-18 Uhr rund 100 Aussteller ihre regionalen Produkte in der Tübinger Altstadt anbieten.

Feinste Spezialitäten aus der Region Neckar-Alb wie sortenreiner Birnensaft und Schwäbischer Whisky, Hausmachersenf, Schwäbische Alb-Linsen und Lammwürste, Albzarella und Tübinger Bio-Honigwein machen Appetit auf heimische Produkte.

Altbewährte Produkte aus Streuobst, sowie Tübinger Apfelsaft, Honig, Käse, Wurst- und Backwaren sowie Lamm- und Schaffelle sind ebenfalls erhältlich. Des Weiteren findet der Besucher auch Duft- und Kletterpflanzen, Kürbisse, Kräuter sowie Bienennaturkosmetik. Kunstgewerbliches aus Filz und Holz, handgefertigten Schmuck, Genähtes und Seifen runden das vielseitige Angebot auf dem Regionalmarkt ab. Für jeden Bedarf und Geschmack ist ein regionales Produkt dabei!

Für die kulinarischen Genüsse ist selbstverständlich auch gesorgt. Dinneten, Rindersteak, Wickelwurst, Apfel- und Birnenmost, feine Tübinger Weine, und vieles mehr – Lassen Sie sich die regionalen Leckereien schmecken!