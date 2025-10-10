Herbst Vibes im Weingut Schaaf

Event auf dem Weingut Schaaf

Weingut Schaaf Rotenberg 9, 74348 Lauffen am Neckar

Den Alltag hinter sich lassen und entspannte Stunden in der gemütlichen Wein-Lounge mit Blick über die Weinberge genießen. 

Neuer Wein, Cocktails, herbstliche Küche, Chillout Lounge

