Herbst Vibes im Weingut Schaaf

Das Weingut Schaaf lädt zu den „Herbst-Vibes“ ein – dem perfekten Event für alle, die das Beste aus der goldenen Jahreszeit herausholen möchten. In der gemütlichen Wein-Lounge wartet ein traumhafter Blick über die herbstlichen Weinberge auf Dich.

Mach es Dir gemütlich und lass die Seele baumeln. Die Veranstaltung bietet Dir die perfekte Mischung aus Entspannung und Genuss:

Neuer Wein & Cocktails – Frisch gepresster Traubensaft-Klassiker trifft auf moderne Drinks.

Herbstliche Küche – Saisonale Spezialitäten, die perfekt zum Wein passen.

Chillout-Lounge – Der ideale Ort für gute Gespräche und entspannte Musik.

An beiden Tagen hast Du die Gelegenheit, bei spannenden Betriebsführungen hinter die Kulissen des Weinguts zu blicken.Am Sonntag verwandelt sich das Event zudem in ein Erlebnis für Groß und Klein:

Segway-Touren – Roll ganz entspannt und mit jeder Menge Spaß durch die umliegenden Weinberge.

Kinderbasteln – Während die Großen den Wein genießen, können sich die kleinen Gäste kreativ austoben.

Schnapp Dir Deine Lieblingsmenschen und erlebe die herbstliche Idylle von ihrer schönsten Seite.