Herbst & Wein

Weiter geht es voller Wein und Genuss: Freuen Sie sich auf Fahrten durch die bunt gefärbten Weinberge, Livemusik und spannende Einblicke in unseren Keller.

In der Verkostungszone können Sie alle unsere Weine probieren und Ihren Lieblingstropfen finden. Auch unser Verkauf hat geöffnet und hält attraktive Herbstangebote für Sie bereit. An allen drei Tagen verköstigt cucina & bar mit leckeren Burgern, während das Alte Theater Heilbronn mit herbstlichen Klassikern verwöhnt. Am Samstag und Sonntag sorgen zudem die Landfrauen Hohenhaslach mit traditionellem Zwiebelkuchen sowie Kaffee und selbstgebackenen Kuchen für gemütliche Genussmomente.