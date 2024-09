Herbstakademie Tauberbischofsheim - Webseite programmieren mit Joomla

Templates, CMS, Module, Plugins - was ist das eigentlich? All das braucht man, um eine Webseite zu programmieren.

In diesem Kurs machst du erste Schritte mit dem Content Management System Joomla. Mit dem Open Source-Redaktionssystem erstellst deu deine erste eigene, professionelle Webseite. Worüber möchtest du schreiben? Entdecke die vielfältigen Möglichkeiten und erweitere deine Digitalkompetenzen!

WAS EUCH ERWARTET - Einführung und erste Schritte mit dem Content Management System Joomla- Grundlagen zum Thema Webseite programmieren- Beiträge schreiben und eigene Ideen umsetzen

BITTE MITBRINGEN - Getränke und Verpflegung für die Pause

Diese Veranstaltung richtet sich an Kinder und Jugendliche der Klassen 5 bis 6.

Allgemeine Hinweise:

In den Räumlichkeiten der aim gibt es keine Mittagspausenbetreuung. In Einzelfällen werden bei Ganztagesangeboten die Teilnehmenden durch die/den Dozent/-in betreut, dies ist beim jeweiligen Kurs vermerkt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die übliche Schülerunfallversicherung möglicherweise bei einem Schadensfall (z.B. Unfall auf dem Weg zum Veranstaltungsort bzw. auf dem Heimweg) nicht greift. Da wir jede Haftung im Schadensfall ausschließen müssen, empfehlen wir dringend, eine Unfallversicherung abzuschließen, die auch für vergleichbar andere Aktivitäten außerhalb des Schullebens in Anspruch genommen werden kann. Aus organisatorischen Gründen können während Ferienakademien weder Bewirtung noch Fahrdienste zum Veranstaltungsort angeboten werden.