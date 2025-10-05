Herbstausschank - Neuer Wein und Zwiebelkuchen

Schnaiter Kelter Lützestraße 16, 71384 Weinstadt

Bei einer Rast an der Schnaiter Kelter können Sie neuen Wein und warmen Zwiebelkuchen genießen. 

Natürlich gibt es auch eine vielfältige Auswahl an Weiß-und Rotweinen, nicht-alkoholischen Getränken und Kleinigkeiten zu essen.

Freizeit & Erholung
