Herbstbörse 2026

Einladung zur 114. Briefmarkenbörse

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Briefmarken-, Münz- oder sonstigen Sammlungen kostenlos schätzen zu lassen. Die Schätzung erfolgt auf Wunsch direkt vor Ort. Bei größeren Sammlungen sind nach Absprache auch Hausbesuche möglich.

Wer seine Sammlung verkaufen möchte, erhält weitere Informationen unter Telefon 07062 / 21596. Für besonders wertvolle Sammlungen vermitteln erfahrene Experten geeignete Ansprechpartner und begleiten bei Bedarf auch den Weg zu einer internationalen Auktion in Bietigheim.

Der Eintritt ist frei.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!