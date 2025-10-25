Der Musikverein Oggenhausen lädt ein beim Herbstball das Tanzbein zu schwingen.

Seit mehr als 10 Jahren findet in Oggenhausen der Herbstball statt. Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder die Joa Gleixner Big Band bei uns zu Gast zu haben. Die JG Big Band sorgt mit ihrem ausgewogenen Programm für gute Stimmung. Schwingen Sie mit uns das Tanzbein und genießen Sie einen musikalischen Abend in der Turn- und Festhalle in Oggenhausen.