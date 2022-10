Herbstferien Spieleturnier – „Level 8 Junior“

Auch in diesen Herbstferien wird die Kinderbücherei wieder Treffpunkt für Spielefans. Unser diesjähriges Turnierspiel ist das Kartenspiel „Level 8 Junior“. Tierfreund:innen also aufgepasst: Bei diesem Spiel müsst ihr vier gleiche Tierkarten sammeln um die entsprechenden Plättchen zu bekommen. Wer am Ende die meisten Plättchen hat, gewinnt das Spiel.

Alle Kinder haben täglich die Chance tolle Preise zu erspielen. An Übungstischen kann das Spiel erst einmal erlernt werden, bevor die spannende Turnierrunde beginnt. Keine Anmeldung erforderlich.

In Zusammenarbeit mit der Firma Heiges.