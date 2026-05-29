Hoffest und gläserne Produktion auf dem Pfädlehof

Erlebe die Landwirtschaft auf dem Pfädlehof mit historischer Technik, Museumsscheune, Hofführungen sowie regionalen Destillaten und Likören.

Erlebe den spannenden Wandel der Landwirtschaft hautnah! In der Museumsscheune erwartet dich eine Ausstellung, die den Bogen von historischen Maschinen bis hin zu modernster Technik spannt. Wer tiefer eintauchen will: Auf Nachfrage gibt es Hofführungen mit exklusiven Einblicken in die Produktion und die hofeigene Brennerei. Dort erfährst du auch alles über die regionalen Produkte. Zum Abschluss wartet geselliges Beisammensein mit leckerem Essen und einer Verkostung der feinen Destillate und Liköre auf dich.

Informationen zur „Gläserne Produktion“

Erlebe die abwechslungsreiche Kulturlandschaft und biologische Vielfalt des Heilbronner Lands. Von blühenden Streuobstwiesen bis zu markanten Wein-Steillagen prägt unsere Landwirtschaft diese einzigartige Region. Die Veranstaltungsreihe „Gläserne Produktion“ macht diese Leidenschaft greifbar. Entdecke mit allen Sinnen, wie unsere regionalen Lebensmittel entstehen, und erfahre mehr über traditionelles Wissen sowie nachhaltige Anbaumethoden direkt vor Ort.