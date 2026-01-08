30 Jahre Kartoffelhof Rieß! Lerne alles über die Knolle, staune über Maschinen und genieße Wein & leckeres Essen. Ein Fest für die ganze Familie!

Erlebe den Kartoffelhof Rieß hautnah! Schau dir die Maschinenausstellung an und lerne alles über den Kartoffelanbau, die Ernte und den Weg der tollen Knollen – von der Lagerung über die Sortierung bis hin zur Vermarktung.

Dazu kannst du erfrischende Weine und prickelnde Sekte der Lauffener Weingärtner probieren. Am Sonntag gibt es zusätzlich ein Kinderprogramm sowie Kaffee und hausgemachte Kuchen.

Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen gesorgt. Am Sonntag ist außerdem das Landwirtschaftsamt mit einem Infostand zu nachhaltiger, regionaler und saisonaler Ernährung vor Ort.

Informationen zur „Gläserne Produktion“

Erlebe die abwechslungsreiche Kulturlandschaft und biologische Vielfalt des Heilbronner Lands. Von blühenden Streuobstwiesen bis zu markanten Wein-Steillagen prägt unsere Landwirtschaft diese einzigartige Region. Die Veranstaltungsreihe „Gläserne Produktion“ macht diese Leidenschaft greifbar. Entdecke mit allen Sinnen, wie unsere regionalen Lebensmittel entstehen, und erfahre mehr über traditionelles Wissen sowie nachhaltige Anbaumethoden direkt vor Ort.