Erlebe das Kürbisfest auf dem Biohof Frank: Genieße Bio-Leckereien, spannende Hofführungen & tolles Kinderprogramm.

Tauche ein in die Welt der Kürbisse! Beim Kürbisfest und Tag der offenen Tür erlebst du hautnah, wie ökologischer Anbau funktioniert. Bei spannenden Führungen blickst du hinter die Kulissen des Betriebs: Vom Hof bis hin zu den Leistungen für Natur und Klimaschutz.

Entdecke neben den hofeigenen Produkten die Vielfalt verschiedener Aussteller und probier dich durch das Angebot. Während die Kleinen beim Kürbisschnitzen, Kinderschminken oder Kürbisbemalen ihr eigenes Abenteuer erleben, kannst du dich kulinarisch verwöhnen lassen – ob traditionell schwäbisch, vegan oder mit süßen Desserts und Getränken rund um den Kürbis.

Informationen zur „Gläserne Produktion“

Erlebe die abwechslungsreiche Kulturlandschaft und biologische Vielfalt des Heilbronner Lands. Von blühenden Streuobstwiesen bis zu markanten Wein-Steillagen prägt unsere Landwirtschaft diese einzigartige Region. Die Veranstaltungsreihe „Gläserne Produktion“ macht diese Leidenschaft greifbar. Entdecke mit allen Sinnen, wie unsere regionalen Lebensmittel entstehen, und erfahre mehr über traditionelles Wissen sowie nachhaltige Anbaumethoden direkt vor Ort.