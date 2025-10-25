Herbstfest der Blasmusik mit der Blaskapelle Charivari

Vielseitiges Repertoire: Die 19-köpfige Kapelle präsentiert im ersten Teil ihrer Auftritte traditionelle Blasmusik im Egerländer Stil.

Im zweiten Teil folgt ein Partyblock mit einem Mix aus Oldies, Schlagern, Rock- und Popmusik sowie aktuellen Chart-Hits. Diese Mischung spricht ein breites Publikum an und sorgt für ausgelassene Stimmung bei Jung und Alt.

Professionelle Erfahrung: Charivari kann auf zahlreiche erfolgreiche Auftritte bei renommierten Veranstaltungen zurückblicken, darunter das Stuttgarter Volks- und Frühlingsfest im Grandl’s Hofbräu Zelt, das “Woodstock der Blasmusik” 2016 und das Dorffest der Blasmusik in Obermais, Südtirol. Diese Referenzen unterstreichen die Professionalität und Beliebtheit der Kapelle.

Publikumsnähe und Spielfreude: Die Musiker von Charivari zeichnen sich durch ihre Begeisterung und den engen Kontakt zum Publikum aus. Ihre dynamische und stimmungshungrige Art, das Publikum mitzureißen, macht sie zur “Partyband unter den Blaskapellen”.