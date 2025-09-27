Herbstfest der Freiwilligen Feuerwehr Plochingen

Feuerwehrhaus Plochingen Eisenbahnstraße 55, 73207 Plochingen

Samstag Auftakt mit Barbetrieb, Sonntag Herbstfest mit ökumenischen Gottesdienst, Fahrzeugschau, diversen Vorführungen, Mitmach- und Spielangeboten für Kinder und Rundfahrten im Feuerwehrfahrzeug.

Samstag: Barbetrieb in der Fahrzeughalle 1 und 2 mit Drinks und kleinen Snacks.

Sonntag: Herbstfest mit ökumenischen Gottesdienst. Bewirtung Pulled Burger, Schnitzel, Pommes, Rote, Waffeln, Kaffee, Kuchen und Getränken.

