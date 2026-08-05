Herbstfest im Museum

Am Sonntag, den 13. September dreht sich im Odenwälder Freilandmuseum alles um die Ernte. Der museumseigene Kartoffelacker wird geerntet. Kinder können bei der Ernte gerne mithelfen.

Um 11.00 Uhr findet außerdem eine Kräuterführung auf dem Gelände statt. Treffpunkt ist am Brunnen direkt hinter dem Museumseingang, keine Anmeldung nötig.

Ab ca. 11.00 Uhr wird am Bofsheimer Haus Kraut eingeschnitten: Alle Arbeitsschritte vom feinen Schneiden über das Salzen und Einstampfen werden an diesem Tag vorgeführt.

Clown Seppelino streift mit seiner Gehilfin Fridoline durch das Museum. Außerdem gibt es eine Strohhüpfburg für Kinder und viele andere Kinderaktionen.