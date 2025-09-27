Herbstfest in der Staudengärtnerei

Die Staudengärtnerei lädt ein zum Herbstfest.

Freuen Sie sich auf:

Glühendes Farbenspiel und Gräservielfalt, besondere Blumenzwiebeln und Herbstschmuck, Sa + So 14 Uhr: Gehölzschnitt: so geht's! Streuobst-Pädagoge und Baumwart Ralf Reuschling beantwortet Ihre Fragen rund um Baumsanierung und Gehölzschnitt, Flechtwerke und Körbe von Anne Gokeler, Irdenes und Nützliches von Holle Doermer, Nadine Reiband: Räucherexpertin aus Haigerloch, Simone Walz: liebevoll gefilzte Schafwollkissen, kunstvoll geschnitzte Holzdörfer aus Oberndorf, am Sonntag um 15.00 Uhr: das Jazz-Trio "Face to Face", feines indisches Essen von "Shiva" aus Rottenburg am Samstag und Sonntag, 12-14 Uhr, Spiele auf der Wiese für Groß und Klein, Gartencafé und Saftladen sind geöffnet.