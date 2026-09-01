Herbstfest Krahl´s Naturhof

Freuen Sie sich auf ein fröhliches Beisammensein!

* Erleben Sie einen besonderen Tag rund um den Weinbau

* Exklusiver Vortag über die Entstehung des Weinbaus in Berwangen

* Ein Fassbauer / Küfer gibt spannende Einblicke in das traditionelle Handwerk des Fässerbaus

* Ein Bodenknudler erklärt, wie Nährstoffe im Boden den Geschmack des Weins beeinflussen und welche Bedeutung die Bodenkunde im Weinbau hat

Speis und Trank direkt vom Hof.