Herbstfest Krahl´s Naturhof

Freuen Sie sich auf ein fröhliches Beisammensein!
* Erleben Sie einen besonderen Tag rund um den Weinbau
* Exklusiver Vortag über die Entstehung des Weinbaus in Berwangen
* Ein Fassbauer / Küfer gibt spannende Einblicke in das traditionelle Handwerk des Fässerbaus
* Ein Bodenknudler erklärt, wie Nährstoffe im Boden den Geschmack des Weins beeinflussen und welche Bedeutung die Bodenkunde im Weinbau hat
Speis und Trank direkt vom Hof.
Info
Krahls´s Naturhof Bergstraße. 3, 74012 Berwangen
Freizeit & Erholung