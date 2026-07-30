Löwensteiner Bockrennen mit traditionellem Herbstfest

Das Programm des Herbstfestes:

Für Kinder: Boxauto und Kinderkarusell

Samstag, 12.09.2026

18:00 Uhr Festbeginn mit Salutschießen durch den Schützenverein

ab 19:00 Uhr Stimmung mit der Weissenhofband

„SELL & JENES“

ab 22:00 Uhr Barbetrieb im Freihauskeller

Sonntag, 13.09.2026

10:00 Uhr Festgottesdienst mit dem Posaunenchor

11:00-18:00 Uhr Infostand Kindergarten

11:30-12:30 Uhr Jugendkapelle vom Musikverein Löwenstein

ab 13 Uhr Kinderprogramm

13:30 Uhr Abmarsch des Festzuges

ab 14:00 Uhr Bockrennen am Hofacker

ab 18:00 Uhr Siegerehrung Bockrennen

Das Highlight des Herbstfestes in Löwenstein ist das traditionelle Bockrennen am Sonntag. Für das Bockrennen sucht die Stadt Löwenstein alle zwei Jahre dynamische Sprinterinnen und Sprinter ab 16 Jahren, welche die außergewöhnliche Rennstrecke zum Hofacker bezwingen: 125 Meter bei 50% Steigung!

Anmeldung unter www.bockrennen.de