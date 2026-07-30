Löwensteiner Bockrennen mit traditionellem Herbstfest

Das Programm des Herbstfestes:
Für Kinder: Boxauto und Kinderkarusell
Samstag, 12.09.2026
18:00 Uhr Festbeginn mit Salutschießen durch den Schützenverein
ab 19:00 Uhr Stimmung mit der Weissenhofband
„SELL & JENES“
ab 22:00 Uhr Barbetrieb im Freihauskeller
Sonntag, 13.09.2026
10:00 Uhr Festgottesdienst mit dem Posaunenchor
11:00-18:00 Uhr Infostand Kindergarten
11:30-12:30 Uhr Jugendkapelle vom Musikverein Löwenstein
ab 13 Uhr Kinderprogramm
13:30 Uhr Abmarsch des Festzuges
ab 14:00 Uhr Bockrennen am Hofacker
ab 18:00 Uhr Siegerehrung Bockrennen
Das Highlight des Herbstfestes in Löwenstein ist das traditionelle Bockrennen am Sonntag. Für das Bockrennen sucht die Stadt Löwenstein alle zwei Jahre dynamische Sprinterinnen und Sprinter ab 16 Jahren, welche die außergewöhnliche Rennstrecke zum Hofacker bezwingen: 125 Meter bei 50% Steigung!
Anmeldung unter www.bockrennen.de