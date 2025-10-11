Herbstfest

Wenn sich die Blätter an den Bäumen verfärben, die letzten Früchte gereift sind, die Tage kühler und die Nächte länger werden.

wenn der Herbst Einzug hält, dann versammelt sich traditionell die Frühmittelalterszene im Histotainment Park Adventon bei Osterburken, um ein Wochenende lang zu lagern, zu feiern und sich in der offenen Feldschlacht miteinander zu messen.

Aus allen Teilen Deutschlands und etlichen Nachbarländern strömen sie am dritten Oktoberwochenende zusammen, die Wikinger, Sachsen, Franken, Alamannen und Slawen, die frühmittelalterlichen Geschichtsdarsteller oder kurz „FrühMis“.

Sie schlagen ihr Lager im Erlebnismuseum auf der Osterburkener Marienhöhe auf, zeigen altes Handwerk und das Alltagsleben der Zeit vom 8. bis zum 11. Jahrhundert.

In ihren farbenfrohen, nach archäologischen Befunden und historischen Erkenntnissen handgefertigten Gewändern, mit ihren Schilden, Helmen, Schwertern, Streitäxten und Speeren bieten sie einen beeindruckenden Anblick.