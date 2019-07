Herbstflohmarkt für den guten Zweck

Am Samstag, dem 14.09.2019 findet von 9:00 bis 13:00 Uhr in der alten Sortier- und Lagerhalle am Hoffenheimer Bahnhof der alljährliche Herbstflohmarkt der Initiative Sinsheimer Weihnachtsmarkt e.V. statt. Wie immer geht der Erlös an soziale und karitative Einrichtungen in der Region.