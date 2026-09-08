Herbstkonzert Akkordeon-Club „Kurpfalz“ Wiesloch e.V.

Drei Orchester präsentieren berühmte Melodien „Aus fremden Welten". Ein bunter Strauß wunderbarer Melodien lädt zu einem beschwingten Sonntagnachmittag ein.
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Das Palatin Ringstrasse. 17-19, 69168 Wiesloch
Konzerte & Live-Musik
Das Palatin Ringstrasse. 17-19, 69168 Wiesloch
Drei Orchester präsentieren berühmte Melodien „Aus fremden Welten". Ein bunter Strauß wunderbarer Melodien lädt zu einem beschwingten Sonntagnachmittag ein.
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