Herbstkonzert der Harmonikafreunde Leonberg/Eltingen e.V.

Theater im Spitalhof Leonberg Spitalhof 2, 71229 Leonberg

"Klang der Natur"

Unter diesem Motto präsentieren die Orchester der Harmonikafreunde ihr diesjähriges Herbstkonzert im Jahr des Akkordeons.

Atlantis (Silke D’Inka)

Silva Nigra (Markus Götz)

Return to Värmeland (Hans-Günther Kölz)

The Ice-Forest of Inari (Ian Watson).

Anlässlich des 2026 ausgerufenen Jahr des Akkordeons wird das Gesamtorchester, bestehend aus allen Gruppierungen des Vereins die Komposition „2026 – The Year of the Accordion“ von Ian Watson aufführen.

Abgerundet wird das Konzert durch Pop-Klassiker von Boney M. bis Eric Clapton.

Freuen Sie sich auf ein besonderes Konzert im Jahr des Akkordeons mit den Harmonikafreunden Leonberg/Eltingen e.V. und sichern Sie sich rechtzeitig die Karten.

Info

Theater im Spitalhof
Theater im Spitalhof Leonberg Spitalhof 2, 71229 Leonberg
Konzerte & Live-Musik

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