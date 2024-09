Herbstkonzert der Jungen Sinfonie Reutlingen

Die Junge Sinfonie Reutlingen lädt zum Herbstkonzert am Sonntag, den 13.Oktober 2024 um 19:00 Uhr in der Stadthalle Reutlingen ein.

Werke von Marius Hagedorn - Augenblicke (Uraufführung), Felix Mendelssohn Bartholdy - Violinkonzert in e-Moll und Antonin Dvorak - Sinfonie Nr. 8 kommen zur Aufführung.

Solist: Martin Schneider (historische Violine)

Leitung: Konrad S. Heinz

Die neue Stadthalle ist als Kernstück des neu geschaffenen Bruderhaus-Areals ein multifunktionaler Veranstaltungsort für regionale und überregionale Kulturereignisse. Herzstück ist der Große Saal, der bei ebenerdiger Bestuhlung 1.689 Personen fasst.

Auch bei unserem diesjährigen Herbstkonzert werden wir unsere Konzertkarten als Platzkarten anbieten. Diese kosten im Normalpreis 15,00 € und ermäßigt 5,00 €. Unsere Karten finden sie auf Easy Ticket unter easyticket.de oder wie üblich an unseren Vorverkaufsstellen, dem Plattenlädle (Eberhardstraße 7, 72764 Reutlingen). Neu dazugekommen sind das Gea-Konzertbüro am Burgplatz (Burgstraße 1-7, 72764 Reutlingen) und in Tübingen im Verkehrsverein Tourist u. Ticket Center (An der Neckarbrücke 1, 72072 Tübingen). Gerne dürfen Sie auch spontan vorbeischauen und sich eine Karte an der Abendkasse sichern.

Ermäßigt: Schüler, Studenten, FSJler, Azubis und Menschen mit Behinderung, jeweils mit gültigem Ausweis.

Eingetragene Begleitpersonen erhalten kostenlosen Eintritt (nur buchbar über Tel.: 0711 - 2 555 555)