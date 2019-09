Die beiden Orchester des Akkordeon-Club Kurpfalz-Wiesloch präsentieren in diesem Jahr ein farbenreiches Programm, u.a. den 4. Satz „Aus der Neuen Welt“ von A. Dvorák, die Kompositionen „Auf einem persischen Markt“ oder „Slavenska Rhapsodij“, „Spain“, „Brazil“, Kultschlager der 70er und in Erinnerung an Queen „Bohemian Rhapsody“.