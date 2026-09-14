Herbstkonzert des Sinfonieorchesters Dettingen (VHS-Orchester)

In den Herbstkonzerten am 31. Oktober und 1. November in der Dettinger Schillerhalle kommt das Saxofon ganz groß raus.

Zu hören war es schon mehrfach, aber noch nie so virtuos und solistisch wie im "Czardas paquena" des Spaniers Pedro Itturalde. Sehnsuchtsvoll hebt diese Version des ungarischen Csárdás-Tanzes an, um sich zu furiosem Temperament zu steigern. Frederik Ambacher wagt als Solist diesen wilden Ritt.

Nicht minder funkelnd vor Klangfarben und tänzerischen Rhythmen sind die Arlésienne-Suite des Franzosen Georges Bizet und seine "Jeux d'enfants", also "Kinderspiele". Während ein Walzer des norwegischen Spätromantikers Christian Sinding zarte und gefühlvolle Töne anschlägt.

Der zweite Konzertteil huldigt vor allem dem Filmkomponisten James Horner, der Welterfolge wie "Titanic" und "The Hobbit" vertont hat. Wohl keiner hat es so drauf wie er, mit Orchesterfarben die Vorstellung majestätischer Wälder und weiter Landschaften in den Saal zu zaubern. Es darf geschwelgt werden. Einen kecken Gegenakzent setzt Henri Mancinis jazzig zuckende Musik zum Film "Pink Panther". Das große Finale ist einer großen Suite mit Themen aus sämtlichen "Harry Potter"-Filmen vorbehalten. Großmeister John Williams und mehrere andere Komponisten leuchten die magische Welt des Zauberlehrlings in nicht weniger magischen Tönen aus.