Herbstkonzert des Sinfonieorchesters Neckar Alb e.V.

Das Sinfonieorchester Neckar-Alb (SinfoNeA) wird im Rahmen seines 10-jährigen Bestehens am am 16. November 2025 um 19 h in der Stephanuskirche Tübingen eines seiner beiden traditionellen Herbstkonzerte aufführen.

Die Besonderheit dieser Konzerte liegt in diesem Jahr nicht nur im 10-jährigen Jubiläum des Orchesters, sondern auch im Debüt des neuen Stammdirigenten Christian Ruetz.

Nach zwei überaus erfolgreichen Jubiläumskonzerten im Mai dieses Jahres mit über 90 Musikern auf der Bühne u.a. mit Gustav Mahlers 1. Sinfonie gibt nun der neue Stammdirigent, Christian Ruetz, sein Debüt mit einem ebenfalls äußerst vielversprechenden Programm: Ouvertüre zu dem Filmmusical Girl Crazy von George Gershwin, Appalachian Spring Suite von Aaron Copland und Sinfonie Nr. 9 „Aus der neuen Welt“ von Antonín Dvořák. Die Erfolgsgeschichte des SinfoNeA startet somit voller Elan und mit neuer Leitung in eine neue Dekade!

Das Programm: