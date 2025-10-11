Herbstkonzert VHS-Orchester

Das VHS-Ochester Dettingen spielt in der Schillerhalle das Fagottkonzert von Carl Maria von Weber, Musik aus italienischen Opern und Soundtracks aus Kinoklassikern.

Im Zentrum der Herbstkonzerte des VHS-Orchesters steht Italien, wohin das Orchester Ende Oktober eine kleine Tournee führen wird. Die italienische Opernwelt ist in den Konzerten vertreten durch die rasante Ouvertüre aus Rossinis "Barbier von Sevilla" und das leidenschaftliche Zwischenspiel aus Mascagnis "Cavalleria Rusticana". Italien ist aber auch das Land der Filmmusik-Legenden Ennio Moriccone und Nina Rota, im Konzert vertreten durch Motive aus den Soundtracks zu den Kinoklassikern "Es war einmal in Amerika" und "Der Pate".

Ein virtuoses Vergnügen verspricht im klassischen ersten Teil Carl Maria von Webers Konzert für Fagott und Orchester. Im Filmmusik-Teil wiederum locken auch Ausschnitte aus der Musik zu "Superman" und "Star Wars – Das Imperium schlägt zurück", beide komponiert von US-Filmmusik-Ikone John Williams.