Schlusskonzert mit dem "Instrument des Jahres".

Das Publikum darf sich auf einen abwechslungsreichen Konzertabend freuen, der die musikalische Vielfalt des Akkordeons einmal wieder eindrucksvoll unter Beweis stellen wird.

Metallica trifft auf ABBA, Miley Cyrus auf Morricone - und mittendrin ein Instrument, das immer wieder für Überraschungen gut ist. Was nach einer ungewöhnlichen musikalischen Mischung klingt, ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das diesjährige Herbstkonzert. Denn eines steht fest: Das Akkordeon lässt sich in keine Schublade stecken! Wie faszinierend seine Klangvielfalt sein kann, zeigt das Orchester mit einem Programm, das musikalische Grenzen überwindet, vertraute Melodien neu erlebbar macht und so manche Überraschung bereithält.

Von der kraftvollen Rockballade bis zur gefühlvollen Filmmusik, von modernen Popsongs bis zu eindrucksvollen Orchesterklängen: Die musikalische Reise führt quer durch Genres und Generationen. So trifft Metallicas legendäres "Nothing else matters" auf Miley Cyrus' Welthit "Flowers" und den mitreißenden Sound von Sunrise Avenue. Mit Kompositionen von Karl Jenkins und Ennio Morricone entfaltet das Akkordeonorchester wiederum eine ganz andere, sinfonische Klangwelt. Auch die Musik von Robbie Williams und ABBA findet ihren Platz in diesem außergewöhnlichen Programm.

Doch damit ist längst nicht alles verraten. Abseits dieser großen Namen warten weitere musikalische Entdeckungen, Berühmtheiten, überraschende Klangfarben und Melodien, die berühren, begeistern und vielleicht sogar für Gänsehautmomente sorgen. Mal voller Energie und Temperament, mal leise und voller Gefühl - das Orchester versteht es, die vielen Facetten des Akkordeons zum Klingen zu bringen. Wer glaubt, dieses Instrument bereits zu kennen, könnte an diesem Abend eines Besseren belehrt werden.

Ob Rockfan, Liebhaber großer Filmmusik, Freund sinfonischer Klänge oder einfach neugierig auf einen besonderen Konzertabend - der Harmonika-Club Mössingen lädt herzlich dazu ein, sich auf eine musikalische Entdeckungsreise einzulassen und das Akkordeon als Instrument in seiner ganzen Vielfalt einmal richtig kennenzulernen.