HERBSTLESE: Stephan Storck (Bariton) & Stefan Schreiber (Klavier): "Dichterliebe"

Dichterliebe – ein Liederzyklus von Robert Schumann nach Gedichten von Heinrich Heine.

„Dichterliebe“ ist der meistgespielte Liederzyklus von Robert Schumann. Der Komponist wählte aus einer Gedichtsammlung von Heinrich Heine 16 Texte aus, die er im Sommer 1840 vertonte. Der Pianist Thomas E. Bauer charakterisiert das Werk so: "Das Phänomen bei diesem Zyklus ist, dass die beiden Elemente Gesang und Klavier durchlässig sind, sich gegenseitig durchdringen, geradezu wie Liebende sich umfangen." Manche Interpreten sehen hier einen romantischen Zusammenhang mit der Hochzeit Schumanns. In dem Jahr, in dem er diese Liebeslieder komponierte, heiratete er seine Frau Clara.

Stephan Storck ist Sänger des Staatsopernchores Stuttgart und Komponist. In Lauffen ist er durch seine Hölderlin-Vertonungen bekannt. 2015 erhielt er den ersten Preis des internationalen Kompositionswettbewerbs Francisco Escudero in Spanien. Stefan Schreiber, Klavier, ist Solorepetitor und Dirigent an der Stuttgarter Staatsoper.

Die Aufführung des Liederzyklus in Lauffen wird ergänzt durch zwei Eichendorff-Vertonungen von Schumann und die Uraufführung einer Komposition von Stephan Storck. Ein Konzert, das auch durch seine Kompaktheit besticht, es dauert gerade mal 40 Minuten.