HERBSTLESE: Lesung und Gespräch mit Judith Hermann über ihr aktuelles Buch "Wir hätten uns alles gesagt"

Eine Veranstaltung des Hölderlinhauses, Klosterhof.

Mit ihrem Debütband „Sommerhaus später“ gelang Judith Hermann 1998 ein Überraschungserfolg – das Buch ist mittlerweile in 21 Sprachen übersetzt und markierte damals eine neue Art des Erzählens, das unter anderem von Marcel Reich-Ranicki hoch gelobt wurde. Überraschend auch, dass ein Erzählband solchen Erfolg hatte – ihre Geschichten handeln auf eine eher unspektakuläre Weise vom Auf und Ab normaler Leute. Judith Hermann wurde 1970 in Ostberlin geboren und begann nach dem erfolgslosen Versuch Journalistin zu werden mit dem literarischen Schreiben, das sie sich durch Kellnern in einer Berliner Kneipe ermöglichte. Auch wenn sie inzwischen zwei Romane veröffentlicht hat, bleibt doch die Kurzgeschichte ihr Lieblingsgenre.

Mittlerweile zählt Judith Hermann zu den wichtigsten Autorinnen deutscher Sprache. Für ihren klaren, poetischen und doch sachlichen Stil erhielt sie zahlreiche Preise, unter anderem den Kleist-Preis und den Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg v.d. Höhe.

Am 14. Oktober ist Judith Hermann im Rahmen der Lauffener „Herbstlese“ im Hölderlinhaus zu Gast. Mit Fabian Goppelsröder, Professor für Kunst und Theorie an der Akademie Karlsruhe, spricht sie über ihr neues Buch „Wir hätten uns alles gesagt“ in dem sie erkundet, wie das Leben, das Sagen, das Verschweigen und das Schreiben sich gegenseitig bedingen und ergänzen.