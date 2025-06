After-Show-Party des Lauffener Kultursommers 2025 zum Tourismusaktionstag "Nachts im Süden"

Der Lauffener Kultursommer 2025 mit der Folknacht am Klosterhof mit CARA & Andrew Cadie am 25.7. und mit Tango Unlimited am 26.7. geht in die Verlängerung:

anlässlich des Tourismusaktionstags laden der Phoenix Irish Pub und das Hofcafé Hölderlinhaus noch zu einem gemütlichen Ausklang des Abends am malerischen Zaberufer ein. Nach Konzertende wird das Gelände für alle geöffnet. Genießen Sie bei einem sommerlichen Getränk die besondere Atmosphäre im Klosterhof oder schauen Sie - bei freiem Eintritt - im nächtlich illuminierten Hölderlinhaus vorbei.

Kosten: Eintritt frei!