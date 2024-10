Herbstliche Kammermusik im Bürgersaal: Konzert am 2. November 2024.

Am Samstag, den 2. November 2024, um 19 Uhr lädt der Heimat- und Kulturverein Neckarsteinach e.V. unter der Leitung seines Vorsitzenden Herold Pfeifer wieder zu einem besonderen Kammermusikkonzert in den Bürgersaal „Zum Schwanen“ ein.

Die Pianistin Cornelia Rau-Spitzner versammelt erneut talentierte Musikerinnen und Musiker aus der Region, um den Saal in herbstliche Klangfarben zu tauchen. Das Goduria-Streichquartett aus der Vorderpfalz, dem ehemalige Musiker des Kurpfälzischen Kammerorchesters angehören, wird mit klassischer Streichquartettmusik begeistern. Begleitet wird die Sängerin Antonietta Jana aus Kaiserslautern, eine erfahrene Opern-, Kantaten- und Liedsängerin, die sowohl mit dem Streichquartett als auch in einer persönlichen Darbietung mit Cornelia Rau-Spitzner am Klavier auftritt.

Ein weiteres Highlight des Abends sind die Werke für Klavier und Cello, die von Cornelia Rau-Spitzner und dem Mannheimer Cellisten Frederik Durczok gemeinsam aufgeführt werden. Das Programm verspricht einen stimmungsvollen und musikalisch facettenreichen Abend.