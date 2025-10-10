Herbstliche Musiktage - Kammermusikabend

Liebst Du um Schönheit: Kompositionen von Franz Schubert, Gustav Mahler, Clara Schumann und anderen.

Die musikalische Partnerschaft zwischen dem Oberon Trio und dem feinsinnigen britischen Tenor Ian Bostridge zeichnet sich durch tiefe künstlerische Verbindungen und die gemeinsame Leidenschaft für anspruchsvolle Programme aus. Ihre Konzerte bieten dem Publikum einzigartige Interpretationen und ein intensives Musikerlebnis. Ein herausragendes Beispiel ist das Programm »Liebst du um Schönheit«, das sich der Vertonung von Friedrich Rückerts Texten widmet.

Es gibt kaum etwas, das die Seele so tief berührt wie die Musik. Sie kann trösten, wenn Worte fehlen, Freude schenken in dunklen Zeiten. Und das schöne dabei ist: es gibt immer etwas zu entdecken, neue Gefühle zu erleben. Die Musik wächst mit uns und bleibt immer ein treuer Begleiter. Freuen Sie sich auf den Moment, indem ein Lied dich unerwartet trifft, dich lächeln lässt, dich zurückblicken lässt oder dich vorwärtszieht in einen neuen Traum.