Herbstliche Musiktage - Kinder- und Familienkonzert

Pauke Berta und ihre Freunde: Eine musikalische Reise ins Reich der Schlaginstrumente.

Die renommierte Schlagzeugerin Babette Haag bringt nicht nur ihr beeindruckendes Können auf Schlaginstrumenten mit, sondern auch eine mitreißende Geschichte voller Klang und Fantasie. In ihrem Programm dreht sich alles um die große Pauke Berta und ihre Freunde – jedes Instrument hat seine eigene Persönlichkeit und plaudert, lacht und musiziert mit den anderen.

Mit pädagogischem Feingefühl und schauspielerischem Talent erweckt Babette Haag ihre vielen Instrumente zum Leben und nimmt das junge und alte Publikum mit auf eine unterhaltsame, rhythmisch-klangvolle Reise. Am Ende dürfen alle, die Lust bekommen haben, sich an den Instrumenten erproben.