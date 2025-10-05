Herbstliche Musiktage - Kirchenkonzert

Erleben Sie zwei der ergreifendsten geistlichen Kompositionen in einem einzigartigen Konzert.

Joseph Haydn, Missa in angustiis, (lateinisch für »Messe in der Bedrängnis«), auch Nelson-Messe genannt, Hob XXII:11 d-Moll.

Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem, d-Moll, KV 626.

Mozarts Requiem, ein Werk voller Dramatik und Schönheit – trifft auf Haydns festliche Nelson-Messe. Beide Werke begeistern in ihrer kraftvollen Klangfülle und tief empfundener Spiritualität. Und doch könnten Sie unterschiedlicher kaum sein – sowohl im Klangbild, als auch im historischen Kontext. Mozarts Requiem ist ein Werk von beinahe mystischer Aura. Es wurde in seinen letzten Lebensmonaten begonnen und blieb unvollendet – umwoben von Legenden über den geheimnisvollen Auftraggeber und Mozarts eigene Vorahnung seines Todes.

Haydns Missa in Angustiis hingegen entstand in einer Zeit politischer Unruhe, die Zeit der Bedrängnis: Wie der Titel andeutet, bezieht er sich auf Napoleons Vormarsch. Die Messe strahlt eine kämpferische Zuversicht aus und endet im triumphalen D-Dur als Zeichen des Sieges und der Hoffnung.

Beide Werke stehen sich gegenüber wie zwei Kathedralen: die eine vom Dämmerlicht der Ewigkeit durchdrungen, die andere vom Morgenlicht des Glaubens erfüllt.