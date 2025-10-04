Herbstliche Musiktage - Kleines Kirchenkonzert

Werke von Josef Gabriel Rheinberger, Antonio Vivaldi und Sergei Rachmaninoff, Astor Piazolla, Tobias Kassung u.a.

Erstmalig sitzen wir im Chor der Amanduskirche und erleben das Ensemble 8Celli und eine famose Sängerin. Mit der klaren, leuchtenden Stimme, eingebettet im vollen harmonischen Klang von den acht baritonalen Streichinstrumenten hören wir Musik von Josef Gabriel Rheinberger, Antonio Vivaldi, Sergeij Rachmaninov, Astor Piazolla, Tobias Kassung und anderen Komponisten. Tauchen wir in eine klangvolle musikalische Welt in einem außergewöhnlichen Seelen-Kirchenraum.