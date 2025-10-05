Herbstliche Musiktage - Liedermatinée

Liederzyklus für Bariton- und Sopranstimme von Florian Prey, ergänzend mit Werken von Johannes Brahms, Peter Cornelius, Hugo Wolf, Texten von Gottfried Benn, Hugo von Hofmannsthal, Christian Morgenstern, Rose Ausländer, Sara Teasdale, Emily Brontë.

Eine mystisch schillernde Liederfolge entfaltet sich wie ein kunstvolles gewobenes Klanggewebe aus geheimnisvollen Melodien und geheimnisvollen Texten. Dieses feinziselierte Programm wird von einer brillant-funkelnden Sopranistin, dem charismatischen Pianisten Florian Uhlig und Florian Prey interpretiert, der als Komponist eigene visionäre-phantasmagorische Werke beisteuert.

Lieder von Johannes Brahms, Peter Cornelius, Hugo Wolf u.a. verschmelzen mit klanglichen Mysterien weiterer Komponisten zu einer musikalischen Seance, in der Vergangenes und Zukünftiges auf magische Weise zusammentreffen und einen silbernen Hoffnungsschimmer erscheinen lassen.