Herbstliche Musiktage - Orchesterkonzert

Freebruckner 7. Symphonie.

Das außergewöhnliche junge Orchester aus Berlin bringt frischen Wind in die klassische Musikszene – diesmal mit Musik des spirituell-kontemplativen und visionären Komponisten Anton Bruckner. Wer hier ein traditionelles Konzert erwartet, wird überrascht: Improvisation, Bewegung und Freiheit prägen die Aufführung. Die Musiker sind nicht auf ihre Plätze gebunden, sondern durchstreifen den Raum, lassen sich von der ästhetisch-idealistischen Jugendstil-Architektur der Festhalle Bad Urach inspirieren und erschaffen dabei eine völlig neue, nie gehörte Klangwelt.

Diese Aufführung verspricht durch die hervorragenden jungen Orchestermusiker ein opulentes, traumhaftes Erlebnis, das die große Musik von Bruckner in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt – intensiv, bewegend und voller musikalischer wie optischer Überraschungen.