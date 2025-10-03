Herbstliche Musiktage

Gesangs- und Instrumentalstücke im Volkston sowie von Paul Lincke, Carl Michael Ziehrer, Karl Etti, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Franz Schubert, Anton Bruckner u.a.

Wenn sich die Tore der Walhalla öffnen, dann nicht im Donnerhall des Krieges, sondern im Klang sonorer Männerstimmen – voll, warm und mit einem Augenzwinkern. Das Ensemble der sympathischen Sänger erhebt sich aus der bajuwarischen Kulturlandschaft wie ein Lied aus dem Hopfennebel. An ihrer Seite das Hornistenensemble aus Wien, einzigartig, majestätisch, erdig und mit einer Klangfülle, als würde der Wienerwald selbst atmen.

Das Vokalensemble MGV »Walhalla zum Seidlwirt« und das Wiener Horn Ensemble (u.a. Wiener Philharmoniker) zünden ein kammermusikalisches Feuerwerk ab. Zwischen Wien, Berlin & ganz Europa! Ob als Quintett, Quartett oder zu neunt als Horngesangsverein mit Werken von Schubert und Mendelssohn und kroatischem, jiddischem, österreichischem und ukrainischem Volksliedgut und dem einen oder anderen Gassenhauer, alles ist möglich und alles ist erlaubt. Es wird mit Leidenschaft gesungen, gehornt und entspannt geplaudert. Es erwarten Sie schöne Musik, galante Ausgelassenheit und große Emotionen. Ein Spaß für alle, die gern Spaß haben!