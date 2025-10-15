Der Herbst ist gekommen und noch gibt es in der Natur viele leckere Sachen, die man gut in der Küche verwerten kann. Mit den Gerichten schmecken Sie die Jahreszeit und ihre Aromen in vollen Zügen.

Zusammen bereiten wir ein herbstliches Menü zu, welches wir im Anschluss gemeinsam genießen werden.

Bitte eine Schürze, ein Schwammtuch, ein scharfes Messer, Geschirrtücher, Gefäße für übrig gebliebene Speisen und ein Getränk mitbringen.

Jeder vhs-Kochkurs beinhaltet Tipps zur gesunden Ernährung, Informationen zur Verwendung gesunder Lebensmittel und eine gesundheitsfördernde Verarbeitung der Lebensmittel.

Bitte anmelden unter www.vhs-lkr-ansbach.de oder bei der vhs Feuchtwangen/Tourist Information Feuchtwangen, Tel. 09852-904-55

H23284F, 1 Abend, 15.10.2025; Mittwoch, 18:00 - 22:00 Uhr, Gaststube ehem. Gasthof Lamm,

Leitung: Petra Müller