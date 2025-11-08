Herbstluft und Glühwein

Ein Weinerlebnis mitten in der Natur, bei dem einem der Herbstwind um die Nase weht, bietet eine Wanderung in den Heilbronner Weinbergen.

Der Heilbronner Wengerter Andreas Heinrich nimmt Sie mit in diese herbstliche Weinwelt und zeigt Ihnen vom Wartberg aus ein unvergleichliches Stadtpanorama. Im Weingut angekommen serviert der Wengerter im Hof das klassische Wengerter-Vesper, die Grillwurst. Dazu gibt es einen wärmenden Winzerglühwein. Auch den Wein (3er-Probe) schenkt der Hausherr selbst aus und lädt Sie in gemütlicher Runde auf eine sensorische Entdeckungstour ein.

Leistungen

geführte Wanderung mit dem Wengerter Andreas Heinrich

Glühwein vom Weingut, Grillwurst mit Brot

3er-Weinprobe, 1 Flasche Wasser

inkl. Ticket Gesamtnetz Nahverkehr (HNV) für die An- und Abreise

Ein Tagesticket im Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehr (HNV-Gesamtnetz) ist inklusive. Um diesen Service nutzen zu können, muss das Ticket bereits vorab gekauft werden. Bus und Stadtbahn können dann drei Stunden vor der Führung und im Anschluss bis Betriebsschluss genutzt werden.