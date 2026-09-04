Herbstmarkt der Sinne – Nimm dir Zeit für Dinge, die dich glücklich machen!

Am Samstag, 17. Oktober 2026, lädt der Herbstmarkt der Sinne von 13.00 bis 18.00 Uhr ins katholische Gemeindezentrum St. Johannes in der Göppinger Straße in Neckarsulm ein. Freuen Sie sich auf einen abwechslungsreichen Nachmittag mit zahlreichen Ausstellern und entdecken Sie die neuesten Produkte und Herbst-/Winterkollektionen verschiedener Direktvertriebe. Ob Kochen und Backen, Genuss, Wohnen, Gesundheit, Wellness, Schmuck, Nachhaltigkeit oder liebevoll gefertigte Handarbeiten – hier ist für jeden etwas dabei. Lassen Sie sich inspirieren, informieren und beraten und entdecken Sie viele schöne Ideen für den Herbst und die bevorstehende Adventszeit. Ein besonderes Highlight ist die beliebte Eventmassage, bei der Sie sich eine kleine Auszeit gönnen können. Um 16.30 Uhr sorgt außerdem der KinderChor der Evangelischen Kirchengemeinde mit einem stimmungsvollen Auftritt für musikalische Unterhaltung. Darüber hinaus warten weitere kleine Überraschungen auf die Besucherinnen und Besucher. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Freuen Sie sich auf ein reichhaltiges Kaffee- und Kuchenbuffet. Der Erlös des Kuchenverkaufs kommt – ebenso wie der Erlös der beliebten Tombola mit attraktiven Preisen – der Stiftung Starke Familien Neckarsulm zugute. Der Eintritt ist frei. Das Gemeindezentrum ist barrierefrei zugänglich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!