Herbstmarkt im Gärtnerhof

Das Jeutter-Team erwartet Sie zu einem bunten Programm rund um das Thema Garten. Für das leibliche Wohl sorgt der Waldkindergarten mit selbstgebackenen Kuchen und Verschiedenem vom Grill.

​Freitag, 02.10.2026

Mitmachaktionen:

Heckenpflanzung, Steine schlagen,

Herbstkranzbinden (15.00 bis 18.00 Uhr)

Schaubaustelle: 08.00 bis 16.30 Uhr

Bewirtung durch den Waldkindergarten: 13.00 bis 18.00 Uhr

Samstag, 03.10.2026

Vorträge:

Staudenrückschnitt im Herbst (11.00 Uhr)

Herbstpflanzung – sinnvoll? (13.00 Uhr)

Streuobstwiese im Klimawandel (15.00 Uhr)

Bewirtung durch den Waldkindergarten: 11.00 bis 18.00 Uhr

Sonntag, 04.10.2026

Mitmachaktion:

Herbstkranzbinden (14.00 bis 18.00 Uhr)

Vorträge:

Staudenrückschnitt im Herbst (13.00 Uhr)

Herbstpflanzung – sinnvoll? (15.00 Uhr)

Streuobstwiese im Klimawandel (17.00 Uhr)

Azubibaustelle: 11.00 bis 17.00 Uhr

Bewirtung durch den Waldkindergarten: 13.00 bis 18.00 Uhr

Treffpunkt für Führungen vor dem Verkaufsgebäude.

Programmänderungen vorbehalten.

Wir freuen uns auf Sie!