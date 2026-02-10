Herbstmarkt im Gärtnerhof

Das Jeutter-Team erwartet Sie zu einem bunten Programm rund um das Thema Garten. Für das leibliche Wohl sorgt der Waldkindergarten mit selbstgebackenen Kuchen und Verschiedenem vom Grill.
Freitag, 02.10.2026
Mitmachaktionen:
Heckenpflanzung, Steine schlagen,
Herbstkranzbinden (15.00 bis 18.00 Uhr)
Schaubaustelle: 08.00 bis 16.30 Uhr
Bewirtung durch den Waldkindergarten: 13.00 bis 18.00 Uhr
Samstag, 03.10.2026
Vorträge:
Staudenrückschnitt im Herbst (11.00 Uhr)
Herbstpflanzung – sinnvoll? (13.00 Uhr)
Streuobstwiese im Klimawandel (15.00 Uhr)
Bewirtung durch den Waldkindergarten: 11.00 bis 18.00 Uhr
Sonntag, 04.10.2026
Mitmachaktion:
Herbstkranzbinden (14.00 bis 18.00 Uhr)
Vorträge:
Staudenrückschnitt im Herbst (13.00 Uhr)
Herbstpflanzung – sinnvoll? (15.00 Uhr)
Streuobstwiese im Klimawandel (17.00 Uhr)
Azubibaustelle: 11.00 bis 17.00 Uhr
Bewirtung durch den Waldkindergarten: 13.00 bis 18.00 Uhr
Treffpunkt für Führungen vor dem Verkaufsgebäude.
Programmänderungen vorbehalten.
Wir freuen uns auf Sie!