Herbstmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag

Veranstalter: Wirtschaftsforum Pro Tauberbischofsheim in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Tauberbischofsheim. Verkaufsoffener Sonntag mit Krämermarkt. Ort: Der Krämermarkt ist am Marktplatz, Verkaufsoffen ist im gesamten Stadtbereich. Kostenfreie Kinderstadtführung mit dem "Turmwächter" und Besteigung des Türmersturms um 13.30 Uhr ab Rathaus. Dauer ca. 1,5 Stunden. Achtung: Anmeldung erforderlich bei der Tourist-Information im Rathaus persönlich oder per Telefon 09341-80333 - es können nur 20 Personen (einschließlich erwachsener Begleitpersonen) teilnehmen.