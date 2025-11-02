Herbstmarkt Neu in 2025: „Herbstshoppen“

bis

Künzelsau 74653 Künzelsau

Der Herbstmarkt lädt am verkaufsoffenen Sonntag zu einem besonderen Tag ein. Regionale Köstlichkeiten und handgemachte Produkte bieten die Möglichkeit, die Vielfalt der Region zu entdecken und zu genießen.

Die Künzelsauer Geschäfte locken mit exklusiven Aktionen und Angeboten.

Ab 12 Uhr sind die Fachgeschäfte in der Innenstadt geöffnet, die zum verkaufsoffenen Sonntag spannende Sonderaktionen anbieten. Bis 17 Uhr laden die Einzelhändler und KÜN aktiv e.V. zum Bummeln und Entdecken ein.

Neu in 2025: „Herbstshoppen“ – ein trendiges Event am Unteren Markt, das das Motto „Vino & Vibes“ lebendig werden lässt. Es vereint hochwertige Weine und köstliche Speisen in einem modernen Rahmen. Mit passender Musik entsteht eine Atmosphäre, die zum Verweilen und Genießen einlädt.

Info

Künzelsau 74653 Künzelsau
Märkte
bis
Google Kalender - Herbstmarkt Neu in 2025: „Herbstshoppen“ - 2025-11-02 12:00:00 Google Yahoo Kalender - Herbstmarkt Neu in 2025: „Herbstshoppen“ - 2025-11-02 12:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Herbstmarkt Neu in 2025: „Herbstshoppen“ - 2025-11-02 12:00:00 Outlook iCalendar - Herbstmarkt Neu in 2025: „Herbstshoppen“ - 2025-11-02 12:00:00 ical

Tags