Herbstmarkt Neu in 2025: „Herbstshoppen“

Der Herbstmarkt lädt am verkaufsoffenen Sonntag zu einem besonderen Tag ein. Regionale Köstlichkeiten und handgemachte Produkte bieten die Möglichkeit, die Vielfalt der Region zu entdecken und zu genießen.

Die Künzelsauer Geschäfte locken mit exklusiven Aktionen und Angeboten.

Ab 12 Uhr sind die Fachgeschäfte in der Innenstadt geöffnet, die zum verkaufsoffenen Sonntag spannende Sonderaktionen anbieten. Bis 17 Uhr laden die Einzelhändler und KÜN aktiv e.V. zum Bummeln und Entdecken ein.

Neu in 2025: „Herbstshoppen“ – ein trendiges Event am Unteren Markt, das das Motto „Vino & Vibes“ lebendig werden lässt. Es vereint hochwertige Weine und köstliche Speisen in einem modernen Rahmen. Mit passender Musik entsteht eine Atmosphäre, die zum Verweilen und Genießen einlädt.