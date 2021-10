Herbstmarkt und Einkaufssonntag

Am ersten November-Sonntag, 7. November findet der Esslinger Herbst statt. Die Fachgeschäfte haben von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet und die Gastronomie lädt den ganzen Tag zu kulinarischen Köstlichkeiten ein.

Beim Herbstmarkt – bereits ab 11.00 Uhr – auf dem Markt- und Rathausplatz gibt es herbstliche Genüsse mit Kunsthandwerk und Antiquitäten. Auf dem Blarerplatz und dem Hafenmarkt kann man beim Floh- und Trödelmarkt schlendern, schauen und Schnäppchen machen.

Schlienz Tours lädt zu „der andere Tag der Reise“ in die Ritterstraße ein. Dort werden mehrere Luxus-Reisebusse präsentiert und jede:r kann sich über alles rund um das Reisen informieren und beraten lassen.

Bereits am Vormittag findet der EZ-Lauf der Eßlinger Zeitung um den Sport-Flöss-Pokal statt. Zwischen 8.00 Uhr und 12.30 Uhr sind Läufer:innen aller Alters- und Leistungsgruppen in der City unterwegs.

Wenn ab 13.00 Uhr die Fachgeschäfte öffnen, dann passiert an vielen Orten in der Innenstadt „Musik vor dem Laden“, Walk Acts verzaubern mit farbenfrohen Kostümen und auf Stelzen, viele Geschäfte lassen sich besondere Aktionen und Angebote für die Kunden einfallen.

Das ist in den Fachgeschäften los:

Signierstunde (bei Provinzbuch mit den Fotograf:innen Katja Pfister und Klaus Nilkens), Vorführung und Fachberatung Küchenhelfer und Kochtöpfe (bei Tritschler Haushaltswaren), Kinderschminken (im Schuhhaus Fischer), Gewinnspiele und Glücksrad drehen (bei Naturgut und Brot & Café), Deko-Flohmarkt (vor dem Modehaus Kögel), Vogelfutterstellen aus Porzellangeschirr basteln (bei cao Porzellan) und Sonderausstellung (von Breitling bei Juwelier Lepple) sowie Köstlichkeiten von der klassischen, gebratenen Maultasche mit Zwiebel-Bacon-Marmelade (bei Mattis am Hafenmarkt) bis zum aromatischen Kaffee (bei Poppinski "Meet the Barista" und beim Weltladen mit lovely lots Esslinger Kaffeerösterei) und dem leckeren Kuchen.

Bei Cani Samt und Seide können Masken aus Stoffen für Kinder vor dem Laden gebastelt werden, Wellnesstücher mit den persönlichen Initialen per Stick-to-Go versehen und Schalbindetechniken für die frischen Herbsttage bestaunt werden. Die Rote Zora bringt Lounge-Musik ins Schaufenster und näht live Loops und Armstulpen. Zudem überrascht Paulette am Postmichel mit der Aktion "Ausgeliebt - neu entflammt" in Kooperation mit Inspirazione. Finale sind um 17 Uhr die Walking Models rund um den Postmichelbrunnen, die die "KING COMOSCHA"-Story lebendig präsentieren. Die Esslinger Künstlerin Christina Schlicht ist bei Der Malkasten zu Gast. Sie zeichnet wunderschöne Illustrationen und wird dies auch vor Ort tun. Und mit Betten Mews und Polsterwelt Engelhardt laden auch Fachgeschäfte außerhalb der City zum Schlendern, Schauen und Shoppen ein.

Aktionen in und vor dem Laden gibt's zudem bei der Herren-Kommode, ShoeTown Werdich, leguano der Barfußladen, eh-Immobilien, bei Daniel + Ute Zeitungen. Tabak. Bar und geöffnet haben noch viele weitere Geschäfte mitten in der Stadt.

Auf der Inneren Brücke wird gespielt! Das Spielvelo von Spiel-o-Top, ein Lastenrad mit Spielen für alle Generationen beherbergt in seinem Kasten Spiele für die ganze Familie. Zwischen 13 und 18 Uhr können nach Lust und Laune Geschicklichkeitsspiele, Knobelspiele und vieles mehr ausprobiert werden.

Und für gute Stimmung und eine entspannte Atmosphäre sorgen verschiedene Musiker:innen unter dem Motto „Musik vor dem Laden“ an vielen Plätzen in der City:

Felix Bayer ist ein Singer und Songwriter, der – begleitet von Matthias Langer auf der Gitarre – durch seine ausdrucksstarken englischen Texte überzeugt und mit seiner bluesigen Stimme das Publikum bei Coversongs und Eigenkompositionen in seinen Bann zieht.

WEBER sieht die Redefreiheit durch Tech-Giganten und Radikalisierung bedroht und macht sich mit einer Gitarre und ein paar leisen Worten auf in die Fußstapfen derer zu treten, die unerfreuliche Nachrichten durch Melodie an ihre Mitmenschen trugen und damit zu Diskurs anregten.

Kim Ziegler ist ein Singer-Songwriter aus Esslingen am Neckar und er zieht regelmäßig als Straßenmusiker durch die Gassen -mit einer Mischung aus alten Klassikern der Straßenmusik und modernen Pop-Songs.

Westerngitarre schnappen und durch die Esslinger Straßen ziehen. Mit melancholischen und feurigen Folksongs begeistert Fiffy Flash beim Esslinger Herbst in der Fußgängerzone.

Mit Country Blues & Ragtime sorgt Mouth Open Max für heitere und schwungvolle Musik in den Straßen.

Eigene, handgemachte Popsongs mit starken Lyrics, emotionalen Sounds und coolen Beats - das sind dieSirens Tonight.

Die Walk Acts vom NANU-Traumtheater – Feuerchen, Herbst-Aster und Meister Herbst auf Stelzen – sowie Waldnymphe Elyssa und Monsieur Motte entführen – mitten in der City – in eine andere Welt und die Besucher:innen genießen den Anblick traumhafter Kostüme.

Und für richtig Alarm sorgt STAHL FATAL zwischen 15 und 17 Uhr mit einem musikalischen Trommel-Walk vom Bahnhofsplatz bis zum Markt- und Rathausplatz.

Informationen zu den Aktionen finden sich stets aktuell auf https://city-esslingen.de/esslinger-herbst/ und www.instagram.com/city.esslingen.