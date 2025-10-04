Herbstmarkt

Zum 21. Mal veranstalten wir unseren „Erzeuger-Verbraucher-Markt“.

In großer Vielfalt werden hochwertige landwirtschaftliche Produkte und kulinarische Kreationen aus unserer Region direkt von ihren Erzeugern zum Verkauf angeboten. Für das leibliche Wohl ist wieder bestens gesorgt – natürlich legen wir auch hier ganz besonders Wert auf regionale und saisonale Produkte aus konventioneller und biologischer Produktion. Wir bitten, möglichst mit dem Bus Linie 11 oder mit dem Fahrrad zum Markt zu fahren. An der Zufahrt zum Parkplatz dürfen Sie uns gerne eine Spende zukommen lassen.