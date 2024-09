Herbstweinverkauf 2024

WIR FEIERN DEN HERBST – FEIERN SIE MIT UNS!

… die perfekte Gelegenheit, die Vorräte zu üblichen Herbst-Sonderpreisen aufzufüllen.

Machen Sie es sich in der Vinothek mit einer Kleinigkeit zum Essen gemütlich und probieren Sie sich in unserer Verkostungszone in Ruhe durch einige Neuheiten & auch den ein oder anderen bewährten Lieblingswein. Bei schönem Wetter gibt es auch einige Sitzgelegenheiten im Hof & Garten zum Verweilen.

Auch die Wildmuskat HERBSTEPISODE 2024 wird zu diesem Zeitpunkt verfügbar sein. Wer ganz sicher sein will und noch nicht reserviert hat: Einfach eine kurze Mail an info@weingut-amalienhof.de mit gewünschter Menge und wir stellen das dann schon zurück. Vorbesteller können ihre HERBSTEPISODE-Pakete während des Herbstweinverkaufs (und natürlich in den Wochen vorher und hinterher ebenfalls) abholen.

12. Oktober 2022 10 – 16 Uhr

19. Oktober 2022 10 – 16 Uhr

26. Oktober 2022 10 – 16 Uhr